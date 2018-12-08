Федор Чалов: "Мы не должны были допускать, чтобы "Енисей" забил и поверил в свои силы"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после победы над "Енисеем" (2:1) отметил, что третье место – достойный результат для первой части сезона.

– Почему второй тайм с аутсайдером премьер-лиги получился таким тяжелым, хотя в первом игру контролировали?

– Контролировали, но когда Бекао получил травму, и мы играли вдесятером, то пропустили ненужный мяч. "Енисей" поверил в свои силы. Мы не должны были этого допускать. У соперника были возможности сравнять счет, например, с пенальти. Но и у нас были шансы забить третий мяч и мы должны были все решать все в первом тайме.

– Как оцените первую часть чемпионата обновленного ЦСКА для себя и своей команды?

– Хорошо. Мы сейчас идем на третьем месте. Пока это достойный результат для первой половины сезона.

– В начале сезона рассчитывали, что будете бороться за чемпионство?

– Армейцы всегда ставят перед собой самые высокие задачи.

– Смотрели повтор с пенальти?

– Я не видел. Главное, мы победили и теперь спокойно готовимся к "Реалу".

– На что рассчитываете в этом матче и действительно верите, что в этой встрече можно зацепить очки?

– Почему нет? "Реал" уже решил свои турнирные задачи и ему ничего не нужно. Но, думаю, мадридцы захотят отыграться за московский матч и отомстить нам. (Елена Григорьевская)