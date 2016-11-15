Федор Чалов: "Моим кумиром в ЦСКА был Вагнер Лав"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в общении с болельщиками назвал своих кумиров. Он подчеркнул, что в армейском клубе его кумиром был Вагнер Лав.

– Эталон нападающего? Роналдо. Не Криштиану, а "Зубастик", – цитирует официальный твиттер ЦСКА Чалова. – Кумир? С детства равнялся на папу, он по сей день пример для меня. Что касается игроков ЦСКА, назову Вагнера Лав. Из действующих футболистов, наверное, назову Луиса Суареса. Могу ли стать игроком основы уже в этом сезоне? Покажет время. Я лишь работаю изо всех сил, чтобы это случилось.