Федор Чалов: "Мог забить восемь голов в матче с "Торревьехой"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов отметил, что мог забить восемь голов в товарищеском матче с "Торревьехой" (7:0). Форвард оформил в этой встрече хет-трик.
– Сегодня соперник был не очень сильным. Не могу сказать, что матч был тяжелым. Конечно приятно, что я забил три гола, но на самом деле я мог забить еще штук пять!, – цитирует официальный сайт ЦСКА Чалова. – Считаю, что наша команда находится в хорошей форме, мы неплохо готовы физически. Думаю, игры с "Црвеной Звездой" будут интересными.
Матчи с белградской командой в рамках 1/16 финала Лиги Европы пройдут 13 и 21 февраля.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/media/cska-tv/chalov-o-matche-s-torreviejoi/
Tornado 2012
Забил бы 8, глядишь и в стартовый состав в чемпе попадал бы чаще, а так с приходом Мусы шансов нет!(
09:38
soldat83
А че не забил то
04:49