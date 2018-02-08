Федор Чалов: "Мог забить восемь голов в матче с "Торревьехой"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов отметил, что мог забить восемь голов в товарищеском матче с "Торревьехой" (7:0). Форвард оформил в этой встрече хет-трик.

– Сегодня соперник был не очень сильным. Не могу сказать, что матч был тяжелым. Конечно приятно, что я забил три гола, но на самом деле я мог забить еще штук пять!, – цитирует официальный сайт ЦСКА Чалова. – Считаю, что наша команда находится в хорошей форме, мы неплохо готовы физически. Думаю, игры с "Црвеной Звездой" будут интересными.

Матчи с белградской командой в рамках 1/16 финала Лиги Европы пройдут 13 и 21 февраля.