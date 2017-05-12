Федор Чалов: "Меня сбили, но судья не решился дать пенальти в первом матче с "Арсеналом"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в преддверии матча 28-го тура чемпионата России с "Арсеналом" в интервью клубной пресс-службе поделился воспоминаниями об игре первого круга с "канонирами", которая стала для него дебютной в премьер-лиге. По словам форварда, он остался доволен своими действиями в той встрече.

– "Арсенал" – в каком-то смысле для вас соперник особенный, потому что впервые в карьере вы вышли на матч первенства страны в основном составе именно в Туле. Какие воспоминания сохранились о том поединке? – вопрос Чалову.

– Главное, мы победили, хотя матч складывался непросто. Жора Миланов забил со штрафного, который все и решил. Были еще моменты, до последней минуты держался скользкий счет, и в итоге его удалось сохранить.

По своей игре помню, что в целом был доволен собственными действиями, хоть и не забил. В одном из эпизодов почти заработал для команды пенальти – по ощущениям, вратарь меня сбивал, но судья не решился ставить на точку.

Напомним, что сегодня ЦСКА в рамках 28-го тура чемпионата России сыграет с "Арсеналом", начало встречи – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.