Федор Чалов: "Мечтаю уехать в один из топ-чемпионатов Европы"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, отвечая для клубного YouTube на вопросы болельщиков, отметил, что и в свободное время продолжает работать над своей формой. Также 18-летний форвард подчеркнул, что хотел бы попробовать свои силы в одном из лучших европейских чемпионатов.

– Хотели бы вы уехать за границу? В каком возрасте нужно отчаливать из премьер-лиги?

– Мечта уехать в один из топ-чемпионатов Европы, конечно, есть.

– Каким вы видите себя и свою жизнь через 10 лет?

– Тяжелый вопрос... Хотелось бы закрепиться в какой-нибудь европейской команде и быть на виду у топ-клубов.

– Экс-форвард ЦСКА Ивица Олич помимо занятий в клубе работал и с личным тренером. В итоге он перешел в команду чемпионата Германии, а там дорос до "Баварии". Делаете ли вы нечто подобное?

– Личного тренера у меня нет, но в свободное время или в перерывах я занимаюсь. Хожу играть в футбол, в тренажерный зал, развиваюсь (улыбается).