19:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Федор Чалов: "Мечтаю уехать в один из топ-чемпионатов Европы"

0
0
0
2

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, отвечая для клубного YouTube на вопросы болельщиков, отметил, что и в свободное время продолжает работать над своей формой. Также 18-летний форвард подчеркнул, что хотел бы попробовать свои силы в одном из лучших европейских чемпионатов.

– Хотели бы вы уехать за границу? В каком возрасте нужно отчаливать из премьер-лиги?

– Мечта уехать в один из топ-чемпионатов Европы, конечно, есть.

– Каким вы видите себя и свою жизнь через 10 лет?

– Тяжелый вопрос... Хотелось бы закрепиться в какой-нибудь европейской команде и быть на виду у топ-клубов.

– Экс-форвард ЦСКА Ивица Олич помимо занятий в клубе работал и с личным тренером. В итоге он перешел в команду чемпионата Германии, а там дорос до "Баварии". Делаете ли вы нечто подобное?

– Личного тренера у меня нет, но в свободное время или в перерывах я занимаюсь. Хожу играть в футбол, в тренажерный зал, развиваюсь (улыбается).

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

А380726

Иногда лучше промолчать и реально заняться дополнительной самоподготовкой. Но это не про наших зажравшихся юниоров

19:40

miker65

Пока больше вероятность в ЦСКА-2 попасть.

19:39

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ