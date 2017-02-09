Федор Чалов: "Конечно, хотел бы играть в ЦСКА вместе с братом"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, отвечая для клубного YouTube на вопросы болельщиков, отметил, что хотел бы выступать за армейцев вместе со своим братом, ныне игроком "Мордовии" Даниилом Чаловым. На счету 22-летнего защитника 13 матчей в первом дивизионе текущего сезона.

– Кто вам привил любовь к футболу?

– Папа. Он всегда нас с братом водил на "коробку" играть в футбол, так все и получилось.

– Хотелось бы вам играть за ЦСКА с братом Даниилом, как братья Березуцкие?

– Брат раньше выступал за "Локомотив", сейчас играет за "Мордовию". Даниил провел на поле много матчей и даже признавался лучшим защитником тура в первом дивизионе. Конечно, хотел бы! Родные всегда помогают.

– Во сколько лет вы начали заниматься футболом?

– С семи лет. Мы с братом пошли в команду, я там год отыграл, а в восемь лет перешел в ЦСКА.