Федор Чалов: "Игнашевич перед игрой обратил внимание на то, что Беленов часто бьет мяч о землю"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью клубной пресс-службе после матча 12-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:0) отметил, что армейцам не повезло. Уфимцы, по словам россиянина, оборонялись большую часть игры.
– Чего не хватило, чтобы победить?
– Мне кажется, в основном это невезение. "Уфа" всю игру оборонялась. Пытались найти моменты, чтобы забить, но в таких матчах их много не бывает.
– У вас было два любопытных эпизода. Для начала прокомментируйте, пожалуйста, момент, когда вы чуть не обокрали Беленова.
– На самом деле, это Сергей Игнашевич перед игрой обратил мое внимание на такой момент. И я заметил, что Беленов действительно часто бьет мяч о землю. Попробовал подловить, но чуть-чуть не получилось, далековато мяч отпустил.
– Второй эпизод – заработанный пенальти.
– Саша Головин бил по воротам, я шел на добивание. Мяч полетел ко мне, но как-то неудобно отскочил... Наверное, мог бы забить, но сделал плохое первое касание, а потом защитник сфолил.
– Перерыв на матчи сборных на руку?
– Конечно. У нас очень много людей вызваны в сборную. Может, все немного перезагрузятся, и мы с новыми силами будем отдаваться игре. Постараемся больше не терять очки в таких матчах.
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http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/fedor-chalov-pro-moment-s-belenovym-podskazal-ignashevich/