10:32 | Футбол — РПЛ

Федор Чалов: "Хотим поквитаться за домашнее поражение от "Ростова"

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Нападающий ЦСКА  Федор Чалов рассчитывает на победу в матче 16-го тура премьер-лиги с "Ростовом". Он надеется реабилитироваться после поражения от "Виктории" (1:2) в матче Лиги чемпионов.

– Будем встречаться с сильным соперником, который у себя дома особенно хорош, – цитирует официальный Твиттер ЦСКА Чалова. – Но после поражения в Лиге чемпионов нам важно вернуться на победный путь. Тем более мы помним обидное домашнее поражение от "Ростова" и хотим поквитаться за него.

Ростов - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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