Федор Чалов: "Хотим поквитаться за домашнее поражение от "Ростова"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассчитывает на победу в матче 16-го тура премьер-лиги с "Ростовом". Он надеется реабилитироваться после поражения от "Виктории" (1:2) в матче Лиги чемпионов.

– Будем встречаться с сильным соперником, который у себя дома особенно хорош, – цитирует официальный Твиттер ЦСКА Чалова. – Но после поражения в Лиге чемпионов нам важно вернуться на победный путь. Тем более мы помним обидное домашнее поражение от "Ростова" и хотим поквитаться за него.