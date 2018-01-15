Федор Чалов: "Хочется, чтобы первый сбор поскорей закончился"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатлениями от учебно-тренировочного сбора, который армейцы проводят в Кампоаморе. Форвард уверен, что работа приносит свои плоды, поэтому нужно стиснуть зубы и пахать.

– По гольф-полям тяжелее бегать, то в горку, то с горки, но и интереснее. Впрочем, особо смотреть по сторонам некогда, упражнения выполняешь на автомате, – приводит пресс-служба армейцев слова Чалова. – Тем более, даже почти все молодые ребята здесь как минимум не в первый раз и прекрасно знают требования наставников. Самое главное, эта работа приносит свои плоды. Сейчас нужно стиснуть зубы и пахать, и усилия обязательно окупятся. Но лукавить не буду, конечно, хочется, чтобы первый сбор поскорей закончился (улыбается).

– Как предпочитаете отдыхать в перерыве между тренировками и вечером?

– Я даже не стал в этот раз брать с собой игровую приставку, знал, что работа предстоит очень серьезная. И действительно – приходишь в номер и валишься с ног от усталости. После первой тренировки стараюсь обязательно поспать, вечером предпочитаю спокойный отдых – покушать, сходить на массаж и снова лечь спать. Иногда можно посмотреть в лобби какой-нибудь хороший матч.