20:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Федор Чалов: "Главная футбольная цель - выступления в топ-клубе и за сборную России"

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Нападающий ЦСКА Федор Чалов, отвечая для клубного YouTube на вопросы болельщиков, отметил, что его редко узнают на улице. Также форвард подчеркнул, что мечтает играть за сборную России.

– Как чувствуете себя под вниманием фанатов команды? Узнают на улице?

– Редко, конечно, но бывает. И всегда очень приятно, когда узнают.

– Уместно ли совмещать учебу и занятия профессиональным спортом?

– Самое главное – это образование, а уже потом футбол. Представим, что с футболом не получится, что дальше? Поэтому нужно учиться и постоянно совершенствоваться.

– Вы продолжаете учебу?

– Да, в спортивном вузе. Изучаю то, что мне интересно.

– Какова ваша максимальная цель в футболе? Что значит для вас ЦСКА?

– Максимальная цель в футболе – заиграть в топ-клубе, который регулярно выступает в Лиге чемпионов. Также хотел бы начать выступать за сборную России. Что касается ЦСКА, то с клубом меня очень многое связывает. Хотелось бы продолжить приносить пользу, как старался делать в школе и в молодежной команде.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=fFvqVhKAijk

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