Федор Чалов: "Если Гончаренко нам "напихивает", то по делу"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов подчеркнул, что методика тренировок Леонида Слуцкого и Виктора Гончаренко очень похожи. По словам форварда, с приходом белорусского специалиста в клубе произошли изменения тактического плана.

- Конечно, главное изменение при Гончаренко произошло в плане тактики, и это лично для меня очень интересно, - приводит ТАСС слова Чалова. - Даже могу сказать, что мне легче играть при новой схеме (3-5-2), появляется взаимопомощь между мной и вторым нападающим. В остальном же методы Слуцкого и Виктора Михайловича очень похожи. Приятно, что обстановка в команде не поменялась, осталась такой же отличной.

За прошлый год у меня было уже три наставника - Слуцкий, Гончаренко и Александр Гришин. Стоит отметить, что требования специалистов из премьер-лиги все-таки выше, чем в молодежной. Сразу заметна разница в скоростях, нужно быстрее принимать решения на поле. При этом у каждого из них был свой подход к мелочам, но сильных отличий между тремя специалистами я не заметил.

Гончаренко много времени уделяет молодым игрокам, в том числе и мне. Он постоянно подходит к нам на поле, объясняет, что мы делаем не так, подсказывает. Если Виктор Михайлович иногда нам и "напихивает", то по делу.

Ранее Гончаренко заявил, что время Чалова еще наступит, а в оставшейся части сезона ему, видимо, придется выходить на замену.

- Не могу сказать, что эти слова меня как-то удивили, я готов к этому. Хотя эта фраза заставила меня "пахать" на тренировках с удвоенной энергией, мотивация стала выше, - продолжил Чалов. - Надеюсь, что докажу ему, что готов играть в основном составе. Думаю, что я готов к конкуренции с Витинью и Оланаре. Уверен, что она пойдет мне только на пользу. Тем более когда рядом такие мастера.