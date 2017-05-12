Федор Чалов: "Для ЦСКА игра с "Арсеналом" будет тяжелой"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против "Арсенала" отметил, что соперник наверняка захочет проявить себя в игре со столичным коллективом. Форвард подчеркнул, что туляки "вынуждены цепляться за каждое очко".

– Игра будет тяжелой, – цитирует клубная пресс-служба Чалова. – Могу представить, как немосковские команды хотят проявить себя в матчах с лидерами, тем более на таком красавце стадионе. Наверное, для них это в сто раз приятнее, чем обыграть кого-то из своих конкурентов. Впрочем, "Арсеналу" теперь все равно где играть. Они вынуждены цепляться за каждое очко.

Напомним, что матч ЦСКА – "Арсенал" состоится в пятницу, 12 мая, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.