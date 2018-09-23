Федор Чалов: "ЦСКА заслужил победу"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после матча восьмого тура РПЛ со "Спартаком" (1:1) сказал, что три года назад, играя в молодежной команде "армейцев" не мог представить, что будет играть в дерби против Александра Максименко.

- Гол "Спартака" в первом тайме огорошил?

- Владели преимуществом первые двадцать минут. Нужно было дожать соперника в первом тайме. Но получилось во втором, хотя нужно было забивать ещн. Было много моментов.

-Заслужили ли победу?

-Не мне судить. Но я скажу, что да.

- Играете против многих друзей из молодежной сборной, которые сейчас в "Спартаке". Как вам это?

- Может, мы и друзья, но когда выходим на поле, мы для них как красная тряпка, как и они для нас.

- Этот "Спартак" - худший на вашей памяти?

- Не знаю.

- Как вам играется с Влашичем?

- Влашич - большой молодец, профессионал. Много зависит от его действий на поле.

- Лучше ли он Головина?

- Это совершенно разные футболисты.

- Ровно три года назад вы забили пять мячей Максименко, играя за молодежку. Помните тот матч?

- Конечно. Но это уже прошлое. Теперь смотрим вперед. Очень круто, что спустя три года мы с Максименко играем во взрослом дерби. Не мог себе такого представить тогда. (Ярослав Сусов)

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