16:36 | Футбол — РПЛ

Федор Чалов: "ЦСКА не обращает внимания на проблемы "Анжи"

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Нападающий ЦСКА  Федор Чалов перед матчем 11-го тура РПЛ против "Анжи" заявил, что его команда не обращает внимания на проблемы соперника.

- Мы готовились к этой игре так же, как и к другим, не обращая внимания на проблемы соперника, - сказал Чалов в интервью клубной пресс-службе. - Выйдем на поле и выложимся на полную, чтобы добыть три очка и вернуться на победный путь.

После 10 туров ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ, имея в активе 16 очков. "Анжи" с 10 очками располагается на 13-й строчке. 

Анжи - ЦСКА

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