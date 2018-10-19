Федор Чалов: "ЦСКА не обращает внимания на проблемы "Анжи"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов перед матчем 11-го тура РПЛ против "Анжи" заявил, что его команда не обращает внимания на проблемы соперника.

- Мы готовились к этой игре так же, как и к другим, не обращая внимания на проблемы соперника, - сказал Чалов в интервью клубной пресс-службе. - Выйдем на поле и выложимся на полную, чтобы добыть три очка и вернуться на победный путь.

После 10 туров ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ, имея в активе 16 очков. "Анжи" с 10 очками располагается на 13-й строчке.

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