Федор Чалов: "ЦСКА надо было дожимать "Рубин". Мы потеряли очки"

Форвард ЦСКА Федор Чалов прокомментировал матч пятого тура российской премьер-лиги с "Рубином" (1:1). Игрок отличился на 67-й минуте через пять минут после выхода на замену.
- Очень обидно, что не забили второй гол, были моменты, - говорит Чалов. - Надо было дожимать. Потеряли очки.
- Что сказал тренер, когда выпускал вас на поле?
- Ничего не сказал. Все было сказано до игры. Я знал, что сделать.
- Опишите эпизод с голом.
- (улыбается) Мяч был в центре поля. Абель Эрнандес вытащил одного защитника на себя, а я нырнул за спину. Бистрович отдал мне хороший пас, оставалось только попасть.
- Ошибки вратаря там не было?
- Я не очень хорошо видел его. Просто ударил. И видел, как мяч залетает в ворота. (Артур ЕНИКЕЕВ).
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