10:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Федор Чалов: "ЦСКА может переломить ситуацию и перегнать "Спартак"

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Нападающий ЦСКА Федор Чалов подчеркнул, что преимуществом армейцев перед другими командами чемпионата России является сыгранность. По словам форварда, красно-синие могут переломить сложившуюся ситуацию и обогнать "Спартак", который лидирует в премьер-лиге.

- ЦСКА - опытная команда, не первый год футболисты играют друг с другом. Поэтому мы можем переломить ситуацию в турнирной таблице и перегнать "Спартак", - приводит ТАСС слова Чалова. - Наше огромное преимущество в сыгранности.

Когда в детстве смотрел футбол, то всегда восхищался игрой Вагнера Лав, его бразильская техника просто впечатляет. Стараюсь даже копировать его финты и движения на поле. Из нынешнего состава выделю Мариу Фернандеса, он профессионал, которых еще надо поискать. Очень хочу закрепиться в основном составе ЦСКА и как можно чаще играть в старте.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4012130

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Mark Krass

Молодец Федя, главное уверенность, результат придет.

12:24

krabovyj

....а во лбу звезда горит ....

12:18

Курт Робертс

На ball-king.ru ежедневно предсказывают исходы футбольных матчей, а ты и дальше продолжай сливать свой банк полагаться на одну интуицию.

11:47

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ