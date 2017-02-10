Федор Чалов: "ЦСКА может переломить ситуацию и перегнать "Спартак"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов подчеркнул, что преимуществом армейцев перед другими командами чемпионата России является сыгранность. По словам форварда, красно-синие могут переломить сложившуюся ситуацию и обогнать "Спартак", который лидирует в премьер-лиге.

- ЦСКА - опытная команда, не первый год футболисты играют друг с другом. Поэтому мы можем переломить ситуацию в турнирной таблице и перегнать "Спартак", - приводит ТАСС слова Чалова. - Наше огромное преимущество в сыгранности.

Когда в детстве смотрел футбол, то всегда восхищался игрой Вагнера Лав, его бразильская техника просто впечатляет. Стараюсь даже копировать его финты и движения на поле. Из нынешнего состава выделю Мариу Фернандеса, он профессионал, которых еще надо поискать. Очень хочу закрепиться в основном составе ЦСКА и как можно чаще играть в старте.