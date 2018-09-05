Федор Чалов: "ЦСКА – это великая команда с большой историей, я не против отыграть в ней всю жизнь"

Нападающий ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов в интервью пресс-службе РФС заявил, что может выступать за армейцев до конца карьеры. Также он отметил, что московской команде придется непросто в Лиге чемпионов, так как в данном турнире не бывает легких соперников.

-Хотели бы вы остаться в ЦСКА до конца карьеры?

- Очень хочется поиграть в великих командах, таких как "Реал" или "Барселона". Но если что-то не получится… ЦСКА – это великая команда с большой историей, и я был бы не против отыграть в ней так же, как и Акинфеев, всю жизнь.

- Как вы планируете праздновать забитый мяч в ворота "Реала"?

- До этого еще надо дожить. Неизвестно, кто будет играть, кто нет. Еще не думал об этом.

- Как вы отнеслись к жеребьевке в Лиге чемпионов?

- В Лиге чемпионов не бывает легких команд. Сыграть с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу" это что-то космическое. "Рома" также очень сильная команда, с которой будет очень трудно играть. Да и "Виктория". Мы сделаем все, что в наших силах. И постараемся показать красивую игру.

ЦСКА выступит в группе G, где встретится с "Реалом", "Ромой" и "Викторией" Пльзень. В стартовом матче турнира армейцы в гостях сыграют против "Виктории" 19 сентября, начало - 22.00 по московскому времени.