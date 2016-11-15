16:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Федор Чалов: "Больше всего хотелось бы забить "Спартаку"

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Нападающий ЦСКА Федор Чалов в официальном твиттере клуба ответил на вопросы болельщиков. Он отметил, что хотел бы как можно чаще играть за основную команду и забить побольше голов "Спартаку".

– Я сейчас максимально мотивирован, поэтому чего дополнительно не требуется, – отметил Чалов. – Мне ближе позиция центрфорварда, потому что я там играл и в школе, и в дубле, и в сборных. Но могу перестроиться, если это нужно. Пока в основной команде мне тяжеловато отыграть все 90 минут. Кому хотел бы больше всего забить? Из российских команд – "Спартаку". А вообще, не выделяю какие-то команды и вратарей. Забить хочется всем. 

В премьер-лиге в нынешнем сезоне Чалов принял участие в двух матчах.

Дополнительная информация

https://twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW

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КОММЕНТАРИИ (2)
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bond1951

с таким настроем ТЫ будешь супернап удачи тебе парень

16:47

lordblack

Скоро забьешь. Спартаку-2 в следующем сезоне.

16:45

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