Федор Чалов: "Больше всего хотелось бы забить "Спартаку"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в официальном твиттере клуба ответил на вопросы болельщиков. Он отметил, что хотел бы как можно чаще играть за основную команду и забить побольше голов "Спартаку".

– Я сейчас максимально мотивирован, поэтому чего дополнительно не требуется, – отметил Чалов. – Мне ближе позиция центрфорварда, потому что я там играл и в школе, и в дубле, и в сборных. Но могу перестроиться, если это нужно. Пока в основной команде мне тяжеловато отыграть все 90 минут. Кому хотел бы больше всего забить? Из российских команд – "Спартаку". А вообще, не выделяю какие-то команды и вратарей. Забить хочется всем.

В премьер-лиге в нынешнем сезоне Чалов принял участие в двух матчах.