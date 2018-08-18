Федор Чалов: "Арсенал" - очень удобная команда"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после победы над тульским "Арсеналом" (3:0) в матче 4-го тура чемпионата России сказал, что команде было важно одержать первую победу в премьер-лиге. В трех стартовых турах армейцы набрали 2 очка, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.
- Не самый простой матч был, - признал Чалов. - В первые пятнадцать минут мы контролировали игру, действовали хорошо и забили нужный гол. Потом немного отдали инициативу. Во втором тайме собрались и забили еще два.
- Как оцените свою игру?
- Разделил бы на первый и второй таймы. В первом тайме вышел не сразу, в первые 10 минут немного задохнулся. Потом, вроде, вкатился. Ещё раз сказали, как надо действовать. В целом - нормально.
- Расскажите о своем голе.
- Пошли в контратаку. Астик Гордюшенко вкатил мяч в зону, увел двух защитников. Я подработал в центр и пробил - попал в угол.
- Какие были тактические перестроения?
- Во втором тайме вышли играть в три нападающих. Потом поменяли Жаму (Тимура Жамалетдинова. - Прим. "СЭ"), вышел Ахметов. Стали играть в два форварда.
- Это помогло дожать соперника?
- Конечно. Плюс удаление - вдесятером сложно играть.
- Через две недели жеребьевка Лиги чемпионов. Есть предпочтения по соперникам?
- Пока, честно, не думал об этом.
- В трех домашних матчах вы забили "Арсеналу" шесть голов. Ваш любимый клиент?
- (улыбается) Не знаю. Видимо, очень удобная команда.
- Какое впечатление оставил Влашич?
- Большой молодец. Очень хорошо сыграл. Желаем продолжать в том же духе и забить первый гол за ЦСКА.
- Команда как-то поздравила Бистровича с первым мячом за клуб?
- Все друг друга поздравили. Первая победа - это очень важно для нас! (Андрей МИХАЙЛОВ)
Следующий матч ЦСКА проведет 25 августа. В 5-м туре армейцы на выезде сыграют с "Рубином". Тульский "Арсенал" днем ранее дома сыграет с "Ростовом".