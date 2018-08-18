Федор Чалов: "Арсенал" - очень удобная команда"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после победы над тульским "Арсеналом" (3:0) в матче 4-го тура чемпионата России сказал, что команде было важно одержать первую победу в премьер-лиге. В трех стартовых турах армейцы набрали 2 очка, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

- Не самый простой матч был, - признал Чалов. - В первые пятнадцать минут мы контролировали игру, действовали хорошо и забили нужный гол. Потом немного отдали инициативу. Во втором тайме собрались и забили еще два.

- Как оцените свою игру?

- Разделил бы на первый и второй таймы. В первом тайме вышел не сразу, в первые 10 минут немного задохнулся. Потом, вроде, вкатился. Ещё раз сказали, как надо действовать. В целом - нормально.

- Расскажите о своем голе.

- Пошли в контратаку. Астик Гордюшенко вкатил мяч в зону, увел двух защитников. Я подработал в центр и пробил - попал в угол.

- Какие были тактические перестроения?

- Во втором тайме вышли играть в три нападающих. Потом поменяли Жаму (Тимура Жамалетдинова. - Прим. "СЭ"), вышел Ахметов. Стали играть в два форварда.

- Это помогло дожать соперника?

- Конечно. Плюс удаление - вдесятером сложно играть.

- Через две недели жеребьевка Лиги чемпионов. Есть предпочтения по соперникам?

- Пока, честно, не думал об этом.

- В трех домашних матчах вы забили "Арсеналу" шесть голов. Ваш любимый клиент?

- (улыбается) Не знаю. Видимо, очень удобная команда.

- Какое впечатление оставил Влашич?

- Большой молодец. Очень хорошо сыграл. Желаем продолжать в том же духе и забить первый гол за ЦСКА.

- Команда как-то поздравила Бистровича с первым мячом за клуб?

- Все друг друга поздравили. Первая победа - это очень важно для нас! (Андрей МИХАЙЛОВ)

Следующий матч ЦСКА проведет 25 августа. В 5-м туре армейцы на выезде сыграют с "Рубином". Тульский "Арсенал" днем ранее дома сыграет с "Ростовом".