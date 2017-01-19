Федерико Расич - игрок тульского "Арсенала"

Пятым новичком "Арсенала" в зимнее трансферное окно стал нападающий Федерико Расич. Соглашение с 24-летним аргентинцем рассчитано по схеме "1,5+1". Тулякам он достался бесплатно.

Последним клубом Расича была "Химнасия Ла Плата", за которую в текущем сезоне он провел только два матча. Также ранее форвард выступал на родине за другой "Арсенал" – из Саранди. Всего за свою карьеру, начиная с 2013 года, Расич сыграл в 43 матчах высшей лиги чемпионата Аргентины и забил 6 мячей.

Отметим, что как раз в 2013 году рослым форвардом (196 см) интересовались "Спартак" и киевское "Динамо". А в 2014-м он был арендован "Амкаром", но так и не провел за пермяков ни одного матча, потому что его не смогли заявить из-за отсутствия трансферного сертификата. У Расича хорватские корни и в свое время ему предлагали выступать за молодежную сборную Хорватии, но он ответил отказом.

Ранее этой зимой "Арсенал" подписал контракты с голкипером Владимиром Габуловым, защитниками Кириллом Комбаровым и Гией Григалавой, а также опорным полузащитником Александру Бурначу. (Филипп ПАПЕНКОВ)