Федерация футбола Тюменской области: "Дюков - лучший кандидат, который сможет заменить Мутко"

Федерация футбола Тюменской области приняла решение о выдвижении председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом "СЭ" сообщил глава Федерации Александр Попов.

- Мы приняли такое решение, - сказал Попов. - Знаем, что Дюков четыре года работал в исполкоме РФС. Был президентом "Зенита", когда он добивался больших успехов. Помогает хоккею, организовывает множество детских турниров. Это спортивный человек. Дюков - лучший кандидат, который может заменить Мутко.

Напомним, что для выдвижения кандидата в ходе предвыборной кампании необходимы голоса пяти футбольных организаций – членов РФС. Дюкова уже поддержали Федерация Татарстана, Мордовии и Пермского края, а также Томская Федерация.

Дюков является председателем правления и генеральным директором ПАО "Газпром нефть". Кроме того, он возглавляет в РФС комитет программ развития футбола.

В декабре пост президент РФС оставил Виталий Мутко. И.о. главы организации на данный момент является Сергей Прядкин. Выборы нового президента РФС состоятся на внеочередной отчетно-выборной конференции 22 февраля. (Игорь Новиков)

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