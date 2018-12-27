14:57 | Футбол — РПЛ

Федерация футбола Ставропольского края поддержала выдвижение Дюкова

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По данным "СЭ", Федерация футбола Ставропольского края приняла решение выдвинуть на пост главы Российского футбольного союза председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова.

Дюков является председателем правления и генеральным директором ПАО "Газпром нефть". Кроме того, он возглавляет в РФС комитет программ развития футбола.

В декабре пост президент РФС оставил Виталий Мутко. И.о. главы организации на данный момент является Сергей Прядкин. Выборы нового президента РФС состоятся на внеочередной отчетно-выборной конференции 22 февраля.

Кто выдвинул Дюкова на пост президента РФС. Обновляется

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/kto-vydvinul-dyukova-na-post-prezidenta-rfs-obnovlyaetsya-1495284/

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