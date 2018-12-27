21:17 | Футбол — РПЛ

Федерация футбола Санкт-Петербурга выдвинула Дюкова на пост главы РФС

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Федерация футбола Санкт-Петербурга выдвинула на пост главы Российского футбольного союза председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова, информирует официальный сайт организации.

Дюков является председателем правления и генеральным директором ПАО "Газпром нефть". Кроме того, он возглавляет в РФС комитет программ развития футбола.

В декабре пост президент РФС оставил Виталий Мутко. И.о. главы организации на данный момент является Сергей Прядкин. Выборы нового президента РФС состоятся на внеочередной отчетно-выборной конференции 22 февраля.

Кто выдвинул Дюкова на пост президента РФС. Обновляется

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Дополнительная информация

http://ffspb.org/news/492717

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