Федерация футбола Мордовии выдвинула Дюкова на пост президента РФС

Как стало известно "СЭ", Федерация футбола Республики Мордовия приняла решение о выдвижении председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

Напомним, что для выдвижения кандидата в ходе предвыборной кампании необходимы голоса пяти футбольных организаций – членов РФС. Ранее появилась информация, что Дюкова поддержали Федерация Татарстана и Томская Федерация.

Дюков является председателем правления и генеральным директором ПАО "Газпром нефть". Кроме того, он возглавляет в РФС комитет программ развития футбола.

В декабре пост президент РФС оставил Виталий Мутко. И.о. главы организации на данный момент является Сергей Прядкин. Выборы нового президента РФС состоятся на внеочередной отчетно-выборной конференции 22 февраля.