Федерация футбола Молдавии объявила о переходе Карпа в "Уфу"

Защитник "Вииторула" Каталин Карп перейдет в чемпионат России, информирует пресс-служба Федерации футбола Молдавии. 23-летний игрок заключил соглашение с "Уфой", которое рассчитано на 3,5 года.

Футболист является воспитанником академий "Зимбру" и донецкого "Шахтера". Ранее он выступал за киевское "Динамо-2", а также румынские ЧФР, "Стяуа" и "Виторул". В составе сборной Молдавии провел 11 матчей, в которых забил один мяч.