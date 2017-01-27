13:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Федерация футбола Молдавии объявила о переходе Карпа в "Уфу"

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Защитник "Вииторула" Каталин Карп перейдет в чемпионат России, информирует пресс-служба Федерации футбола Молдавии. 23-летний игрок заключил соглашение с "Уфой", которое рассчитано на 3,5 года.

Футболист является воспитанником академий "Зимбру" и донецкого "Шахтера". Ранее он выступал за киевское "Динамо-2", а также румынские ЧФР, "Стяуа" и "Виторул". В составе сборной Молдавии провел 11 матчей, в которых забил один мяч.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Счастливого плавания.

14:21

shur

А где сазан?

14:00

Kubannnec

Карп плывёт к премудрому Пескарю))

13:51

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