Федерация футбола Италии готова выделить пять миллионов евро на тренерский штаб сборной

Итальянские СМИ сообщили подробности по поводу переговоров Федерации футбола Италии с Роберто Манчини. Напомним, главный тренер "Зенита" может возглавить сборную страны.

Как сообщает Tuttomercatoweb, у Федерации футбола Италии есть бюджет в пять миллионов евро на тренерский штаб сборной Италии, причем именно на весь штаб, а не только на главного тренера. Комиссионер Федерации дал понять, что не намерен отходить от заданного бюджета.

По данным издания, Манчини в "Зените" зарабатывает 4,5 миллиона евро в год, причем эта сумма не включает зарплату его помощников. Кроме того, "Зенит" не намерен расторгать контракт Манчини, поэтому Федерации, возможно, придется вести переговоры по поводу компенсации.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчини является главным кандидатом на пост наставника сборной Италии. Ранее от этой должности отказался Карло Анчелотти.