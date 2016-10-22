Федерация футбола Грузии хочет натурализовать игрока "Амкара"

Бывший нападающий сборной Грузии Александр Иашвили, ныне являющийся вице-президентом местной федерации футбола, сообщил о том, что организация ведет переговоры с защитником "Амкара" Георгием Джикией и полузащитником дрезденского "Динамо" Акакием Гогия о натурализации. 22-летний Джикия является гражданином России, а 24-летний Гогия – Германии.

– Гогия и Джакия очень нам интересны, – цитирует Worldsport.ge Иашвили. – Эти футболисты могут помочь нашей сборной. Я часто с ними контактирую, но проблема заключается в том, что они являются гражданами других стран. Мы сделаем все для привлечениях их в нашу сборную, но окончательное решение за ними.