Федерация футбола Алтая во главе со Смертиным выдвинула Дюкова на пост главы РФС

Как стало известно "СЭ", в пятницу Алтайская краевая федерация футбола выдвинула на пост главы Российского футбольного союза (РФС) председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова.

Организация, председателем которой является директор по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин, стала очередным субъектом союза, который поддержал Дюкова на предстоящих выборах.



Дюков является председателем правления и генеральным директором ПАО "Газпром нефть". Кроме того, он возглавляет в РФС комитет программ развития футбола.

В декабре пост президент РФС оставил Виталий Мутко. И.о. главы организации на данный момент является Сергей Прядкин. Выборы нового президента РФС состоятся на внеочередной отчетно-выборной конференции 22 февраля. (Александр Рогулев)

Кто выдвинул Дюкова на пост президента РФС. Обновляется



