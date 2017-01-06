14:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Файзулин завершает восстановление

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Врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил, что полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин близок к завершению восстановительных процедур. В конце сентября 2015 года у игрока случился рецидив травмы колена, после которой он не выходил на поле.

- Восстановление в завершающей фазе. Скоро ждем возвращения! – написал на своей странице в твиттер Безуглов.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ntsg62

Файзулин и Измайлов-хрустальные татары премьер лиги!!!

14:46

Прораб.

Да прочтите же, то что написали. Столько ошибок И кто такая Файзулина?

14:33

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