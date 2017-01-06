Файзулин завершает восстановление

Врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил, что полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин близок к завершению восстановительных процедур. В конце сентября 2015 года у игрока случился рецидив травмы колена, после которой он не выходил на поле.
- Восстановление в завершающей фазе. Скоро ждем возвращения! – написал на своей странице в твиттер Безуглов.
Восстановление в завершающей фазе... Скоро ждем возвращения!! pic.twitter.com/moPdPBEnXW– Эдуард Безуглов (@adim81) 6 января 2017 г.
ntsg62
Файзулин и Измайлов-хрустальные татары премьер лиги!!!
14:46
Прораб.
Да прочтите же, то что написали. Столько ошибок И кто такая Файзулина?
14:33