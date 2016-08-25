Файзулин тренируется по индивидуальной программе

Полузащитник петербургского "Зенита" Виктор Файзулин в преддверии матча 5-го тура чемпионата России с "Амкаром" разминался в общей группе команды, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Однако, по словам главного тренера Мирчи Луческу, он лишь бегает с основным составом, а затем продолжит работать индивидуально. Файзулин из-за проблем с коленом ни разу не сыграл в официальных матчах за "Зенит" в нынешнем году. Также индивидуально работают Александр Рязанцев и Павел Могилевец. С "Амкаром" все трое не сыграют.

- Файзулин занимается в общей группе. Он готов играть?

- Нет, он проводит вместе со всеми только разминку. Дальше будет работать по своей программе. Файзулин, Рязанцев, Могилевец пока не готовы. Им нужно восстановливаться, но разминаются они со всей остальной командой. Нужно, чтобы они чувствовали себя частью коллектива.