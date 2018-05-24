Файзулин перенес шесть операций на колене за три года

Бывший полузащитник сборной России и "Зенита" Виктор Файзулин в интервью "СЭ" признался, что, пытаясь вернуться в большой спорт, шесть раз перенес операцию на левом колене. Футболист добавил, что около семи месяцев ходил на костылях, однако сейчас чувствует себя гораздо лучше.

– Как ваше здоровье сейчас?

– Нормально. Гораздо лучше, чем год назад.

– В чем заключается ваше восстановление?

– Во-первых, за эти два с половиной года я семь месяцев ходил только на костылях и не наступал на ногу. Из-за этого заболела спина и поясница. А из-за болей в спине, в свою очередь, я не мог делать какие-то упражнения. Сейчас мне лучше, я обычно кручу педали на велотренажере, могу даже работать с мячом. После тренировки колено побаливает, но на следующий день все нормально – прихожу снова и продолжаю работать.

– В какой момент у вас возникает боль в колене?

– При пробуждении всегда в первые минут 20-30. Во время работы с мячом начинает болеть в тот момент, когда усталость накапливается. Раньше – спустя 15 минут, сейчас где-то через 50.

– Это же сколько всего операций вы перенесли за эти три года?

– Всего шесть – сначала в Германии, потом в США, затем еще два раза в Германии у другого доктора, и еще по разу в России и Финляндии. Последняя была год назад.

– Сколько раз вам меняли хрящи?

– Дважды.

– Вы знаете футболистов, у которых есть или были схожие проблемы со здоровьем?

– Перед полетом на операцию в США узнал, что Александр Орехов, бывший защитник "Рубина", имеет схожие проблемы. Он перенес пять операций, тоже ездил в Америку. Я с ним консультировался. Но он сам мне говорил: "Я двухметровый, большой. Нагрузка на колено еще выше". Ему тяжелее, он уже давно не играет. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полная версия интервью Файзулина – здесь