16:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Фатаи забил второй гол "Уфы" в матче с "Арсеналом"

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Нападающий "Уфы" Кехинде Фатаи забил второй гол уфимцев в матче 12-го тура чемпионата России с "Арсеналом". На 80-й минуте форвард получил передачу в штрафной, развернулся и с близкого расстояния поразил ворота соперника.

Трансляция мачта "Арсенал" - "Уфа"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур

Материалы REN-TV

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Гол Фатаи забил второй гол "Уфы" в матче с "Арсеналом" ..... ЗАНАВЕС!!!

16:15

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