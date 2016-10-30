Фатаи забил второй гол "Уфы" в матче с "Арсеналом"

Нападающий "Уфы" Кехинде Фатаи забил второй гол уфимцев в матче 12-го тура чемпионата России с "Арсеналом". На 80-й минуте форвард получил передачу в штрафной, развернулся и с близкого расстояния поразил ворота соперника.

Трансляция мачта "Арсенал" - "Уфа"