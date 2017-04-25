Фатаи - в атаке "Уфы" на матч с "Ростовом"

Стал известен стартовый состав "Уфы" на матч 25-го тура чемпионата России с "Ростовом". На острие атаки сыграетр нигериец Кехинде Фатаи. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.
Полностью стартовый состав уфимцев выглядит следующим образом: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Карп, Йокич, Засеев, Стоцкий, Безденежных, Пауревич, Фатаи.
Запасные: Шелия, Тумасян, Пуцко, Филин, Сафрониди, Сысуев, Зубарев, Обляков, Кротов, Абдулавов, Слай.
Матч "Ростов" - "Уфа" состоится сегодня, 25 апреля, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
27Hoax
Ага! АСпартак снова с Ростовом! Матч-реванш)))
19:13
grroznyi85
Уфа играет с Уралом? А Спартак тогда с кем играет?)))
19:10
выходной
С-Э опять дал леща- "Уфа" играет "Ростовом" на всякий случай.
19:09