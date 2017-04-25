18:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Фатаи - в атаке "Уфы" на матч с "Ростовом"

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Стал известен стартовый состав "Уфы" на матч 25-го тура чемпионата России с "Ростовом".  На острие атаки сыграетр нигериец Кехинде Фатаи. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Полностью стартовый состав уфимцев выглядит следующим образом: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Карп, Йокич, Засеев, Стоцкий, Безденежных, Пауревич, Фатаи.

Запасные: Шелия, Тумасян, Пуцко, Филин, Сафрониди, Сысуев, Зубарев, Обляков, Кротов, Абдулавов, Слай.

Матч "Ростов" - "Уфа" состоится сегодня, 25 апреля, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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27Hoax

Ага! АСпартак снова с Ростовом! Матч-реванш)))

19:13

grroznyi85

Уфа играет с Уралом? А Спартак тогда с кем играет?)))

19:10

выходной

С-Э опять дал леща- "Уфа" играет "Ростовом" на всякий случай.

19:09