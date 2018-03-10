Фатаи и Сысуев - в атаке "Уфы" на матч с "Анжи"

Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура премьер-лиги между "Уфой" и "Анжи". С первых минут в атаке уфимцев на поле выйдут Дмитрий Сысуев и Кехинде Фатаи.

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Тумасян, Неделчару, Табидзе, Йокич, Пауревич, Салатич, Стоцкий, Сысуев, Фатаи. Запасные: Шелия, Аликин, Никитин, Сухов, Карп, Засеев, Обляков, Сейдахмет.

"Анжи": Лория, Полуяхтов, Самарджич, Брызгалов, Армаш, Данченко, Антон, Бакаев, Хубулов, Маркелов, Лескано. Запасные: Сугробов, Будаков, Тетрашвили, Чансельор, Жилов, Эльмурзаев, Глебов, Будковский, Прудников, Калмыков, Яковлев.

Трансляция матча "Уфа" – "Анжи"