Фатаи и Игбун сыграют против "Оренбурга" с первых минут

Стали известны заявки "Оренбурга" и "Уфы" на матч 29-го тура чемпионата России. В составе гостей с первых минут выйдут Силвестр Игбун и Кехинде Фатаи.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Оренбург": Руденко, Малых, Сиваков, Ойеволе, Полуяхтов, Драгун, Афонин, Парняков, Воробьев, Нехайчик, Дюриш.

Запасные - Абакумов, Гутор, Андреев, Бордачев, Жунич, Бреев, Шогенов, Коронов, Ефремов, Григорьев, Саная.

"Уфа": Шелия - Сухов, Никитин, Аликин, Тумасян, Йокич, Игбун, Безденежных, Стоцкий, Пауревич, Фатаи.

Запасные - Беленов, Пуцко, Живоглядов, Карп, Засеев, Сафрониди, Сысуев, Зубарев, Обляков, Кротов, Абдулавов.

Игра "Оренбург" - "Уфа" состоится сегодня, 17 мая, начало - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.