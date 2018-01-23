Фарфан забил первый гол "Локомотива" на сборах

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан стал автором первого гола команды во время зимней паузы. 33-летний перуанец отличился в матче против "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

В текущем сезоне Фарфан провел 15 матчей в чемпионате России, в которых забил восемь голов и сделал три голевые передачи. Кроме того, он отличился четыре раза в шести матчах Лиги Европы.

Напомним, первый сбор "Локомотива" проходит с 12 по 28 января в испанской Марбелье. Ранее красно-зеленые проиграли в товарищеском матче "Люцерну" со счетом 0:3. 27-го января они сыграют с "Эстерсундом".