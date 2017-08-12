Фарфан вызван в сборную Перу впервые за полтора года

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан получил приглашение в сборную Перу, информирует пресс-служба московского клуба. 1 сентября в отборочном турнире чемпионата мира-2018 Перу примет Боливию, а 6 сентября сыграет в гостях с Эквадором. В последний раз 32-летний Фарфан вызывался в сборную в марте 2016 года.
– С возвращением в команду, Джеф! – гласит сообщение в Твиттере "Локомотива".
🇵🇪 Джефферсон Фарфан получил вызов в национальную сборную Перу! С возвращением в команду, Джеф! pic.twitter.com/Mw5OxzdXNm– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 12 августа 2017 г.
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