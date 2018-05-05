Фарфан стал чемпионом в восьмой раз, Денисов – в четвертый

Из 24 футболистов, выходивших на поле в составе "Локомотива" в премьер-лиге-2017/18, только семеро имели опыт побед в национальных чемпионатах.

Самый титулованный железнодорожник Джефферсон Фарфан выиграл три перуанских ("Альянс") и четыре голландских золота (ПСВ).

Трижды чемпионом России в составе "Зенита" становился Игорь Денисов.

По два чемпионата брали Ведран Чорлука ("Динамо" Загреб, Хорватия) и Тарас Михалик ("Динамо" Киев, Украина), по одному Мануэл Фернандеш ("Бенфика", Португалия), Алан Касаев ("Рубин", Россия) и Ари (АЗ, Голландия). (Кирилл БУРДАКОВ)

"Локомотив" - чемпион! Что происходит после игры //

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