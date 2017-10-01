Фарфан сможет сыграть за сборную Перу

Врач "Локомотива" Сергей Хайкин отметил, что полузащитник команды Джефферсон Фарфан, получивший травму, прошел все необходимые процедуры и с большой долей вероятности сможет принять участие в предстоящих матчах за сборную Перу. Ранее главный тренер москвичей Юрий Семин заявил, что если врачи сборной Перу смогут поставить хавбека на ноги – это будет чудом.

– На следующий день после получения травмы врачами команды было выполнено УЗИ и проведены все необходимые процедуры, что позволяет надеяться на то, что футболист сможет принять участие в предстоящих матчах за сборную Перу, – цитирует ТАСС Хайкина. – Врачи "Локомотива" находятся в постоянном контакте с врачами и главным тренером сборной Перу. План лечения и реабилитации минимизирует возможные риски, ждем возвращения Джефферсона в хорошем настроении и полностью здоровым.