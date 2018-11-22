Фарфан пролетел 32190 километров. Сборники "Локомотива" вернулись в Москву

"Локомотив" опубликовал информацию о перелетах своих футболистов, которые вернулись из расположений своих сборных. Нападающий сборной Перу Джефферсон Фарфан пролетел 32190 километров.

– Сегодня все сборники "Локомотива" наконец вернулись в расположение команды, – написал "Локомотив" в Твиттере. – В нашей инфографике показываем, как прошла для них эта пауза в Чемпионате России, и сколько километров налетал каждый из них. Больше всех пролетел, конечно, Фарфан, не сильно "отстал" Идову.

В текущем сезоне "Локомотив" после 14 туров занимает третье место в чемпионате России с 25 очками.

Сегодня все сборники "Локо" наконец вернулись в расположение команды.

В нашей инфографике показываем, как прошла для них эта пауза в Чемпионате России, и сколько километров налетал каждый из них 🤓 (1/2) pic.twitter.com/JH5hcPg1hW – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 22 ноября 2018 г.