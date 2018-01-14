Фарфан присоединится к "Локомотиву" на сборе 15 января

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан присоединится к команде на первом зимнем сборе 15 января, сообщает ТАСС. Фарфан – единственный футболист "Локо", который планово пока не приехал на первый учебно-тренировочный сбор команды в Марбелье. Сбор завершится 28 января.

В пресс-службе железнодорожников также рассказали, что отсутствие 33-летнего перуанца на сборе согласовано с тренерским штабом.

Форвард перешел в "Локомотив" в январе прошлого года. В текущем сезоне Фарфан сыграл за команду 15 матчей чемпионата России, игру за Суперкубок страны и шесть встреч в Лиге Европы, в которых в сумме забил 12 голов. Также в этом сезоне футболист провел четыре матча за сборную Перу.

После 20 туров чемпионата России "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице с отрывом в восемь очков от "Зенита" и "Спартака".