Фарфан присоединился к "Локомотиву", Фернандеш прилетит в четверг

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил, что нападающий Джефферсон Фарфан вернулся в расположение клуба, полузащитник Мануэл Фернандеш прилетит в четверг, а хорватский защитник Ведран Чорлука должен прибыть 23 июля. Все игроки выступали за свои сборные на чемпионате мира 2018 года в России.

– Фарфан прилетел вчера ночью, Фернандеш – сегодня. Чорлука присоединится к нам 23 июля уже в Москве. Тогда же будут вручать золотые медали, мы его поздравили с серебряной медалью на чемпионате мира по телефону и поздравим лично, – цитирует ТАСС Семина.

