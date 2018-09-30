Фарфан почти выздоровел и играет на бильярде

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан сообщил, что практически выздоровел. Перуанец не принимал участия в играх с "Зенитом" (3:5) 23 сентября, "Балтикой" (3:2) 26 сентября и "Ахматом" (2:0) 29 сентября.

- Очень рад, потому что я почти выздоровел! Провожу воскресенье в споконой обстановке дома. Демонстрирую навыки игры на бильярде, - написал Фарфан в Инстаграме.

33-летний игрок провел за "Локомотив" в этом сезоне девять матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.