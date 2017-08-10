Фарфан перейдет в "Шанхай Шеньхуа", где будет получать 8 миллионов долларов в год?

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан может перейти в "Шанхай Шеньхуа". Как сообщает Bolavip, китайский клуб предложил 32-летнему футболисту контракт с зарплатой в размере 8 миллионов долларов в год.

Фарфан перешел в "Локомотив" зимой 2017 года на правах свободного агента. За это время он провел 13 матчей и забил два гола. Напомним, что за "Шанхай Шеньхуа" выступает бывший нападающий "Манчестер Сити" и "Ювентуса" Карлос Тевес.