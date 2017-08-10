Фарфан перейдет в "Шанхай Шеньхуа", где будет получать 8 миллионов долларов в год?

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан может перейти в "Шанхай Шеньхуа". Как сообщает Bolavip, китайский клуб предложил 32-летнему футболисту контракт с зарплатой в размере 8 миллионов долларов в год.
Фарфан перешел в "Локомотив" зимой 2017 года на правах свободного агента. За это время он провел 13 матчей и забил два гола. Напомним, что за "Шанхай Шеньхуа" выступает бывший нападающий "Манчестер Сити" и "Ювентуса" Карлос Тевес.
Alukard1349
Так ведь это единственный нормальный нап у гудков!Если он уйдёт то кто забивать то будет?!Ари на долго выпал
20:51
баламошка
Ну вот и всё. Немытый Геркус отпонтовался. Паровозикам очень повезёт, если они в ЛЕ попадут.
20:19
П_о_в_а_р
dintos Крыша едет не спеша,тихо шифером шурша...Китаёзы лучше бы в детский дом эти деньжищи отдали,чем никчёмному Фанфану-тюльпану... ------------------------------------ Лучше бы в ФБК перевели деньги эти.
20:17
dintos
Крыша едет не спеша,тихо шифером шурша...Китаёзы лучше бы в детский дом эти деньжищи отдали,чем никчёмному Фанфану-тюльпану...Этот безумный,безумный,безумный мир...
20:07
vikingspb
А сколько самому Локомотиву?
20:00