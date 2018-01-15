Фарфан отправился на сбор "Локомотива" в Марбелью

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан опубликовал на своей странице в Инстаграме видеоролик, в котором он собирается на сбор железнодорожников в Испании.

"После очень хорошего отпуска возвращаюсь в своей клуб. С желанием продолжить борьбу за победу в чемпионате. Вперед, "Локо", - написал Фарфан.

Напомним, первый этап подготовки железнодорожников ко второй части сезона завершится 28 января. После 20 туров команда Юрия Семина занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. Отрыв от идущего вторым "Зенита" составляет 8 баллов.