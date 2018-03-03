Фарфан отказался общаться с журналистом из Перу

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан отказался от общения с журналисткой Магалией Мединой, утверждает Diario Correo. Медина специально прилетела в Россию из Перу, чтобы записать эксклюзивное интервью с футболистом.

Фарфан проигнорировал соотечественницу, когда та обратилась к нему с соответствующей просьбой по окончании одной из тренировок. Сообщается, что игрок мог отказать Медине в просьбе, так как та критиковала его игру на родине. Она, в свое время, заявляла на телевидении, что вместо Фарфана в сборную Перу следовало бы вызывать Хосе Паоло Герреро из "Фламенго".

В нынешнем сезоне 33-летний Фарфан провел за "Локомотив" 24 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 голевых паса.