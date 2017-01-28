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Фарфан - один из вариантов усиления "Локомотива"

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Глава совета директоров "Локомотива", вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков подчеркнул, что нападающий Джефферсон Фарфан является одним из вариантов усиления для железнодорожников. По его словам, сейчас 32-летний перуанец находится на просмотре в клубе.

В январе красно-зеленые объявили, что новым спортивным директором клуба будет Эрик Штоффельсхаус, ранее работавший в "Шальке", за который выступал Фарфан.

- Фарфан является одним из кандидатов на переход в "Локомотив" и находится на просмотре, - приводит ТАСС слова Мещерякова. - Но мы просматриваем многих, и, несмотря на то, что нам нужен нападающий, обращаем внимание на игроков и других позиций.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3979248

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