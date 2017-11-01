Фарфан - лучший игрок "Локомотива" в октябре

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан признан лучшим игроком клуба в октябре, сообщает официальный сайт клуба. За него проголосовали 37,5 процента болельщиков. Второе место занял хавбек Алексей Миранчук (24,8 процента), третье - вратарь Гильерме (22 процента).

Фарфан в октябре принял участие в трех матчах - в Лиге Европы против "Шерифа" (1:1) и чемпионате России против "Краснодара" (2:0) и "Зенита" (3:0). В игре с молдавской командой он отметился результативным пасом, а в поединке с питерцами оформил дубль и также отдал голевую передачу.

Победа над "Зенитом" позволила "Локо" завершить первый круг лидером турнирной таблицы.