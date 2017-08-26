Фарфан и братья Миранчуки - в старте "Локомотива" на матч с "Уралом"

Стали известны составы "Локомотива" и "Урала" на матч 8-го тура чемпионата России. Столичный клуб идет на втором месте в турнирной таблице премьер-лиги, одержав пять побед в 7 встречах. На счету "Урала" 9 очков в девята строчка.
"Локомотив": Гильерме – Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Игнатьев – Баринов, Миранчук Ал., Миранчук Ан., Рыбус, Фернандеш – Фарфан.
Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Михалик, Тарасов, Касаев, Коломейцев, Корян, Ндинга, Лысов.
"Урал": Годзюр – Меркулов, Балажиц, Ароян – Димитров, Бавин, Емельянов, Чантурия, Калуков – Ильин, Бикфалви.
Запасные: Арапов, Тимофеев, Данцев, Чернов, Павленко, Григорьев, Евсеев, Щербаков, Глушков, Бумаль.
Напомним, что матч состоится сегодня, 26 августа, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи
redgy
хрен поймешь какой денисов в старте...
19:15