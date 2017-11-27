Фантастический гол Луиза Адриану в ворота "Зенита"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану отметился красивым голом в матче 18-го тура чемпионата России с "Зенитом". Бразилец протащил мяч по центру после передачи Дениса Глушакова и отпасовал на Александра Самедова. Тот передал мяч Зе Луишу, сделавшему скидку пяткой на Адриану. И форвард в касание закрутил снаряд в дальний угол.
Счет стал 2:0 в пользу красно-белых.
.@sportexpress Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official#ДербиДвухСтолиц #РФПЛ. 18-й тур. #СпартакЗенит 2:0 30' Луис Адриано pic.twitter.com/l0R12bXfyI– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 ноября 2017 г.
Брокдорф
Don Miguel Гол как гол. Ничего выдающегося. Мне самому такие удавалось забивать. Свезло. У меня иногда и лучше было. Просто не надо заморачиваться, лучше запоминать, почему и где не забил. Там намного хужее, такие пенки, вспомнить стыдно... Тебе жиртресту все поверили......ты в пьяном сне чемпионом галактики по футболу не становился???
20:28
Don Miguel
Гол как гол. Ничего выдающегося. Мне самому такие удавалось забивать. Свезло. У меня иногда и лучше было. Просто не надо заморачиваться, лучше запоминать, почему и где не забил. Там намного хужее, такие пенки, вспомнить стыдно...
20:12
shpasic
фантастический гол в сумасшедшей комбинации после огненного паса.
20:12
Mad Butcher
Сосите бакланы
20:07