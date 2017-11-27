Фантастический гол Луиза Адриану в ворота "Зенита"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану отметился красивым голом в матче 18-го тура чемпионата России с "Зенитом". Бразилец протащил мяч по центру после передачи Дениса Глушакова и отпасовал на Александра Самедова. Тот передал мяч Зе Луишу, сделавшему скидку пяткой на Адриану. И форвард в касание закрутил снаряд в дальний угол.

Счет стал 2:0 в пользу красно-белых.