20:05 | Футбол — РФПЛ

Фантастический гол Луиза Адриану в ворота "Зенита"

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Нападающий "Спартака" Луиз Адриану отметился красивым голом в матче 18-го тура чемпионата России с "Зенитом". Бразилец протащил мяч по центру после передачи Дениса Глушакова и отпасовал на Александра Самедова. Тот передал мяч Зе Луишу, сделавшему скидку пяткой на Адриану. И форвард в касание закрутил снаряд в дальний угол.

Счет стал 2:0 в пользу красно-белых.

Спартак М - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Брокдорф

Don Miguel Гол как гол. Ничего выдающегося. Мне самому такие удавалось забивать. Свезло. У меня иногда и лучше было. Просто не надо заморачиваться, лучше запоминать, почему и где не забил. Там намного хужее, такие пенки, вспомнить стыдно... Тебе жиртресту все поверили......ты в пьяном сне чемпионом галактики по футболу не становился???

20:28

Don Miguel

Гол как гол. Ничего выдающегося. Мне самому такие удавалось забивать. Свезло. У меня иногда и лучше было. Просто не надо заморачиваться, лучше запоминать, почему и где не забил. Там намного хужее, такие пенки, вспомнить стыдно...

20:12

shpasic

фантастический гол в сумасшедшей комбинации после огненного паса.

20:12

Mad Butcher

Сосите бакланы

20:07